Петербургский СКА сегодня, 8 сентября, сыграет против нижегородского «Торпедо» в третьем туре регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги.

Начало матча назначено на 19:30 по московскому времени, игра пройдет на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте СКА по ссылке.

Этой встречей СКА завершает первую выездную серию в сезоне. На старте регулярного чемпионата подопечные Валерия Брагина одержали выездную победу над нижнекамским «Нефтехимиком», а затем в овертайме уступили казанскому «Ак Барсу» на их площадке.

После игры с «Торпедо» СКА предстоит дома провести матч с ярославским «Локомотивом» и вновь сыграть с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.