Центральный защитник молодёжной сборной России Игорь Дивеев пропустит матч за молодежную сборную России, которая сегодня играет с Польшей. Как сообщает официальный сайт РФС, у защитника ЦСКА есть небольшое повреждение, которое он получил на 89-й минуте в игре с командой Болгарии. Сообщается, что теперь Дивееву предстоит пройти восстановительно-реабилитационные процедуры.

Напомним, что именно Дивеев забил один из голов в ворота сборной Болгарии. Победа со счетом 2:0 позволила команде Михаила Галактионова сохранить отрыв от сборной Польши в размере четырех очков. В запасе у поляков есть матч с командой Латвии, которой был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Встреча сборных России и Польши состоится сегодня. Начало матча в 19.00.