«Вегас Голден Найтс» начал вторую встречу против «Даллас Старз» в полуфинале Кубка Стэнли сезона-2019/20.

Все матчи Западной конференции, в том числе и финальная серия, проходят в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс».

Первая игра «Вегаса» и «Далласа» завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Техаса, автором единственной заброшенной шайбы на 3-й минуте игры стал защитник «Далласа» Йон Клинберг. Шайба была заброшена в равных составах, голевыми передачами отметились Джейми Бенн и Радек Факса.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин сделал за игру 25 сейвов, проведя в воротах все 60 минут матча.

В финале Восточной конференции вперед вышла «Тампа-Бэй Лайтнинг», в первой игре серии победив «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 8:2.