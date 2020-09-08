Адвокат трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич рассказал о том, что Спортивный арбитражный суд вновь отложил вынесение решения по делу спортсменок.

Слова Панича цитирует портал РИА Новости. Адвокат отметил, что срок продлевается уже в третий раз.

«Мы рассчитывали на то, что при всей сложности дел, полугода будет вполне достаточно для подготовки решений. Теперь мы вынуждены ждать еще два месяца», — сказал Панич, уточнив, что решения можно ожидать к концу октября — началу ноября.

Адвокат выразил надежду, что срок вынесения решения по делу увеличивается не для оказания давления на арбитров.

Напомним, российских биатлонисток обвиняют в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.