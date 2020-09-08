Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов сломал ключицу на тренировке национальной команды в Тюмени.

Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, его слова цитирует официальный сайт СБР.

«Михаилу Викторовичу предстоит операция. Желаем ему скорейшего и полного выздоровления», — сказал Майгуров, добавив, что отсутствие старшего тренера не должно сказаться на подготовке к летнему чемпионату страны.

«Рассчитываем, что Шашилов вернётся в строй уже через несколько дней», — заключил глава СБР.

Напомним, женская сборная России сейчас готовится в Тюмени на базе «Жемчужина Сибири», где в конце сентября состоится чемпионат России по летнему биатлону. Соревнования с участием членов сборной России пройдут с 19 по 22 сентября.