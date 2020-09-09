Российский теннисист Андрей Рублев сыграет против соотечественника Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису.

Игра состоится сегодня, 9 сентября, на стадионе в национальном теннисном центре Билли Джин Кинг в Нью-Йорке. Предварительное начало матча — 19:00 по московскому времени, однако игра может сдвинуться на более позднее время.

Даниил Медведев в четвертом круге обыграл в трех сетах американца Фрэнсиса Тиафо — 6:4, 6:1, 6:0. Андрей Рублев сумел выбить с US Open итальянца Маттео Берреттини, восьмую ракетку мира. Первый сет Рублев проиграл со счетом 4:6, однако следующие три сета доминировал на площадке — 6:3, 6:3, 6:3.

Соперником лучшего из двух россиян по полуфиналу US Open станет победитель пары Доминик Тим — Алекс де Минор.