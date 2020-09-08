Исинбаева показала, в каком платье Загитова будет вести «Ледниковый период»

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева показала фотографию со съемок нового сезона телешоу «Ледниковый период».

На фотографии, которое Исинбаева разместила в «сториз» своего Instagram, запечатлены новые ведущие программы — Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Отметим, до Загитовой ведущей шоу была Алла Михеева, а единственной действующей фигуристкой, которая принимала участие в «Ледниковом периоде», была Евгения Медведева.

Ранее «Первый канал» опубликовал видеоотрывок с репетиции нового сезона шоу «Ледниковый период» с ведущими проекта — олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой.