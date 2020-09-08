Исинбаева показала, в каком платье Загитова будет вести «Ледниковый период»

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева показала фотографию со съемок нового сезона телешоу «Ледниковый период».
На фотографии, которое Исинбаева разместила в «сториз» своего Instagram, запечатлены новые ведущие программы — Алина Загитова и Алексей Ягудин.
Отметим, до Загитовой ведущей шоу была Алла Михеева, а единственной действующей фигуристкой, которая принимала участие в «Ледниковом периоде», была Евгения Медведева.
Ранее «Первый канал» опубликовал видеоотрывок с репетиции нового сезона шоу «Ледниковый период» с ведущими проекта — олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой.
Напомним, Алина Загитова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в ДС «Мегаспорт», они состоятся 12-13 сентября. Спортсменку пока не внесли в заявку на этапы Кубка России.
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