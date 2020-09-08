Российская фигуристка, призер чемпионата Европы Александра Степанова вновь вынуждена улететь в Германию на лечение травмы спины.

Об этом сообщила тренер пары Александра Степанова/Иван Букин Ирина Жук. По словам тренера агентству ТАСС, фигуристку беспокоит старая травма спины, и нужно сделать новый укол.

«Мы решили не рисковать — делать будем в Германии, у того же доктора, что и год назад. Спасибо федерации, которая помогла с этой поездкой, она улетает 10 сентября, 11-го уже обратно», — сказала Жук, отметив, что если лечение пройдет хорошо, то Степанова сразу вернется к тренировкам.

В прошлом году старт сезона Степанова и Букин пропустили по аналогичной причине, однако поездка в Германию хорошо помогла фигуристке вернуться в строй.