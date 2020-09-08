Бывший нападающий петербургского «Зенита», форвард московского «Спартака» Александр Кокорин поддержал Заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, которого осудили на восемь лет за гибель человека в ДТП.

Кокорин, впрочем, отметил, что после приговора суда, нет смысла как-то комментировать ситуацию.

«Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжёлый путь, — приводит слова Кокорина 78.ru.

Напомним, Михаил Ефремов попал в аварию в начале июня. Находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, врезался на своём внедорожнике в автомобиль «Лада», водитель скончался в реанимации от полученных травм. 8 сентября Пресненский суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы.