В Континентальной хоккейной лиге пройдут пять матчей.

Первым сыграет магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур». Команда Ильи Воробьева стартовала уверенно, чего не скажешь про дальневосточников. Начало — в 17.30 МСК.

«Йокерит» вернется после выезда и сыграет в Хельсинки с «Нефтехимиком», который завершил домашнюю серию с переменным успехом. Начало игры в 18.30 по московскому времени.

Далее в Москве сыграют «Динамо» и ярославский «Локомотив». А к «Спартаку» Олега Знарка приедет уфимский «Салават Юлаев». Обе игры начнутся в 19.30.

В это же время в Минске «Динамо» примет казанский «Ак Барс».