Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) назвала команду года по итогам прошлого сезона английской премьер-лиги.

В символическую команду АПЛ сезона-2019/20 вошли пять игроков «Ливерпуля», который завоевал титул чемпиона страны.

Вратарь: Ник Поуп («Бернли»);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);

Полузащитники: Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»);

Нападающие: Джейми Варди («Лестер»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Напомним, ранее Английская Премьер-Лига (АПЛ) представила календарь матчей на сезон-2020/21.

Первый матч состоится 12 сентября. Действующий чемпион Лиги «Ливерпуль» в стартовом поединке примет «Лидс», «Челси» в гостях сыграет с «Брайтоном».