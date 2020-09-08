В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на выезде одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 6:4.

В состав петербуржцев в первом периоде единственную шайбу забросил Василий Токранов, который отличился в большинстве с передач Игоря Ожиганова и Миро Альтонена на 16-й минуте

Во втором периоде у армейцев отличились Андрей Кузьменко с передачи Йоонаса Кемппайнена на 7-й минуте, Василий Токранов с передач Линдена Вея и Артема Швеца Рогового на 8-й минуте и Виктор Антипин с передачи Кемппайнена на 10-й минуте. У нижегородцев гол забил Антон Шенфельд с передач Даниила Ильина и Михаила Варнакова на 3-й минуте.

В третьем периоде в составе «Торпедо» отличились Андрей Белевич в большинстве с передач Шенфельда и Брейди Остина на 11-й минуте, Джастин Клоос с передач Никиты Бобряшова и Артема Аляева на 13-й минуте и Дамир Жафяров в большинстве с передач Энди Миэла и Криса Уидмана на 15-й минуте. У армейцев по голу забили Василий Подколзин с передач Кузьменко и Ожиганова на 3-й минуте и Антон Бурдасов с передач Токранова на Альтонена на 18-й минуте.