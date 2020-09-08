Стало известно, с кем проведет следующий поединок чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев.

Как сообщил сам боксер в своем Instagram, 23 октября в Москве проведет поединок против представителя Германии Адама Дайнеса.

«Новая дата моего следующего боя — 23 октября, а соперником будет представитель Германии Адам Дайнес. Постараюсь порадовать вас в Москве красивым боксом. Спасибо за поддержку», — написал Бетербиев.

Отметим, Дайнес провел 21 поединок, в 19 из которых одержал победы. Также он потерпел одно поражение и один бой завершил вничью. Свое единственное поражение немецкий боксер потерпел в июне 2019 года от Фаньлуна.

Напомним, изначально Артур Бетербиев должен был 28 марта в Канаде провести защиту пояса IBF против китайца Мэна Фаньлуна, но бой сорвался из-за пандемии коронавируса.

В рейтинге IBF Дайнес, который имеет российские корни, занимает шестое место.