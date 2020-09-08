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  • 00:42,  9 сентября 2020
Фигурное катание
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Исинбаева о Загитовой: Такая юная, хрупкая, но с сильной волей

Исинбаева о Загитовой: Такая юная, хрупкая, но с сильной волей
Алина Загитова. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева опубликовала совместное фото с Алиной Загитовой.

«С обаятельной, привлекательной, такой юной, хрупкой, но с сильной волей и полной уверенностью в себе, Алиной Загитовой. Алина, ты умница! Горжусь тобой!» — написала Исинбаева в своем Instagram.

Ранее Исинбаева показала фотографию со съемок нового сезона телешоу «Ледниковый период».

Отметим, до Загитовой ведущей шоу была Алла Михеева, а единственной действующей фигуристкой, которая принимала участие в «Ледниковом периоде», была Евгения Медведева.

Напомним, Алина Загитова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в ДС «Мегаспорт», они состоятся 12-13 сентября. Спортсменку пока не внесли в заявку на этапы Кубка России.

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