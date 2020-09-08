Исинбаева о Загитовой: Такая юная, хрупкая, но с сильной волей

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева опубликовала совместное фото с Алиной Загитовой.

«С обаятельной, привлекательной, такой юной, хрупкой, но с сильной волей и полной уверенностью в себе, Алиной Загитовой. Алина, ты умница! Горжусь тобой!» — написала Исинбаева в своем Instagram.

Ранее Исинбаева показала фотографию со съемок нового сезона телешоу «Ледниковый период».