Исинбаева о Загитовой: Такая юная, хрупкая, но с сильной волей

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева опубликовала совместное фото с Алиной Загитовой.
«С обаятельной, привлекательной, такой юной, хрупкой, но с сильной волей и полной уверенностью в себе, Алиной Загитовой. Алина, ты умница! Горжусь тобой!» — написала Исинбаева в своем Instagram.
Ранее Исинбаева показала фотографию со съемок нового сезона телешоу «Ледниковый период».
Отметим, до Загитовой ведущей шоу была Алла Михеева, а единственной действующей фигуристкой, которая принимала участие в «Ледниковом периоде», была Евгения Медведева.
Напомним, Алина Загитова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в ДС «Мегаспорт», они состоятся 12-13 сентября. Спортсменку пока не внесли в заявку на этапы Кубка России.
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