Стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте нападающего Александра Кокорина с московским «Спартаком».

Как сообщает Sky Sport Italia, сумма отступных равна шести миллионах евро. Отмечается, «Рома» хочет купить Кокорина, так как оценивает игрока как подмену форварду Эдину Джеко, если тот не покинет команду.

Ранее стало известно, что Александр Кокорин может покинуть московский «Спартак» спустя месяц после трансфера, так как «Рома» проявляет интерес и сделала запрос по трансферу.

Напомним, 29-летний Кокорин перебрался в «Спартак» в качестве свободного агента, но из-за травмы до сих пор не дебютировал за красно-белых.

Ранее сообщалось, что футболист работает в общей группе перед дерби с московским ЦСКА. Как сообщает официальный сайт «Спартака», Кокорин тренируется без каких-либо ограничений.