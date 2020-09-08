Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забитым мячом в ворота национальной команды Швеции в матче Лиги наций.

Этот гол стал для футболиста туринского «Ювентуса» сотым в составе национальной команды. Больше только у нападающего сборной Ирана Али Даеи, который сумел отличиться 109 раз.

Таким образом, Роналду осталось забить за Португалию девять голов, чтобы повторить мировой рекорд. Кроме того, у Криштиану Роналду 165 матчей за Португалию. До европейского рекорда ему осталось 11 поединков, до мирового – 19.

Ранее у Роналду была диагностирована инфекция пальца правой ноги, он прошел курс лечения антибиотиками и пропустил матч против Хорватии, который португальцы выиграли со счетом 4:1.