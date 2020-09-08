Футбольный инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в «Рому».

По словам Арустамяна, сейчас все активизировалось из-за травмы Николы Дзаньоло: из-за этого «Рома» пытается ускорить переговоры по Кокорину. Журналист отметил, «Рома» все пристальнее изучает возможность трансфера Кокорина и, скорее всего, сделает предложение в ближайшие дни.

«Вполне реально, что «Спартак» его примет, ведь у Шамиля Газизова с Кокориным есть договоренность о том, что в случае предложения из топ-5 европейских лиг его отпустят за минимальную, уже оговоренную сумму. Сам Газизов это подтверждал в интервью. Более того, «Рома» об этой договоренности давно проинформирована», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, 29-летний Кокорин перебрался в «Спартак» в качестве свободного агента, но из-за травмы до сих пор не дебютировал за красно-белых.

Ранее сообщалось, что футболист работает в общей группе перед дерби с московским ЦСКА. Как сообщает официальный сайт «Спартака», Кокорин тренируется без каких-либо ограничений.