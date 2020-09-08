Левый защитник английского «Манчестер Сити» Анхелиньо останется в немецком «РБ Лейпциг» еще на один год.

Как сообщается на официальном сайте немецкого клуба, аренда 23-летнего испанца продлена еще на сезон. Кроме того, «Лейпциг» имеет опцию выкупа Анхелиньо, с которым может заключить контракт до 2025 года.

Напомним, немецкий клуб арендовал Анхелиньо в январе 2020 года, футболист провел за немецкую команду 13 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

В конце лета испанские СМИ сообщали, что на Анхелиньо претендует каталонская «Барселона».

Ранее леверкузенский «Байер» объявил о переходе чешского центрального нападающего итальянской «Ромы» Патрика Шика, который прошлый сезон провел в «РБ Лейпциг».