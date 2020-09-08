Рублев и Медведев сыграют в полуфинале US Open, СКА победил «Торпедо», Бетербиев проведет бой с Дайнесом. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Рублев обыграл Берреттини в четырех сетах и вышел в 1/4 финала US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Маттео Берреттини в матче четвертого круга открытого чемпионата США по теннису.

Медведев в трех сетах победил Тиафо и вышел в 1/4 финала US Open. Там его ждет Рублев

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо в четвертом круге открытого чемпионата США по теннису.

Сборная России U21 проиграла Польше — это первое поражение в квалификации Евро

В матче квалификационного этапа чемпионата Европы 2021 года сборная России на выезде потерпела поражение от команды Польши со счетом 0:1.

Источник: «Рома» сделала запрос в «Спартак» по Кокорину

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин может покинуть клуб и перейти в итальянскую «Рому».

СКА обыгрывал «Торпедо» 5:1, но в концовке едва ушел от овертайма

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на выезде одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 6:4.

Бетербиев назвал дату следующего боя и имя нового соперника

Стало известно, с кем проведет следующий поединок чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев.