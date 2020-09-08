В рамках Лиги наций состоялось четыре поединка Лиги А.

Сборная Бельгии на домашнем стадионе разгромила команду Исландии со счетом 5:1. В составе бельгийцев дубль оформил Миши Батшуайи, еще по мячу забили Аксель Витцель, Дрис Мертенс и Жереми Доку. Единственный мяч исландцев забил Холмберт Фридйонссон.

Датчане дома сыграли вничью со сборной Англии со счетом 0:0.

Сборная Франции не без труда обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. В составе французов по мячу забили Антуан Гризманн, Дайо Упамекано и Оливье Жиру, еще один гол в свои ворота забил вратарь хорватов Доминик Ливакович. У гостей отличились Деян Ловрен и Йосип Брекало.

Португалия в гостях победила Швецию со счетом 2:0. Дубль оформил Криштиану Роналду.