Прошло чуть более месяца с момента громкого перехода Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко».

Возникло много вопросов, почему успешная фигуристка, которая была лидером прошлого сезона, решила нежданно-негаданно сменить тренера. Да, Алена не раз в интервью заявляла, что побаивается Этери Георгиевну и что тренировки в группе довольно жесткие, но они приносили видимый результат, а конкуренция в группе заставляла идти вперед, усложнять контент и постоянно продолжать работу над собой.

В СМИ тогда проскочил инсайд, что основной причиной для перехода стали деньги: Плющенко пообещал Косторной найти ей спонсоров и обеспечить контрактами, и лишь поэтому Алена согласилась сменить «Хрустальный» на арену в Раменках. Тогда это называлось одной из причин: Nevasport писал о еще трех вполне реальных мотивах Косторной уходить к Плющенко.

За прошедший месяц мы не узнали конкретной информации о том, какими именно будут новые программы Косторной (взамен тем, что поставил Глейхенгауз) и что там по технической части, зато узнали о том, что у фигуристки появилось два новых спонсора.

Уже на первой неделе занятий в академии Плющенко Алена Косторная стала амбассадором итальянского бренда, который производит одежду для фигуристов. Для «Ангелов Плющенко» проект хорошо знакомый — ранее с этой компанией начала сотрудничество юная звездочка академии Софья Титова.

В начале сентября уже сама Косторная представила своего нового спонсора — российский бренд зубной пасты и средств для полости рта. Опять же, не первый приход к «Ангелам» — на курточке Гном Гномыча логотип этого же бренда красуется среди других спонсоров. Подумаешь, вот Медведева телевизоры рекламирует на досуге, а Загитова — витамины с рыбьим жиром, а Косторной нельзя?

Конечно, можно. Но в группе Тутберидзе у Алены не было и намека на какое-то спонсорство и/или амбассадорство, даже спортивное. В это же время Александра Трусова подписывала контракт с Adidas, а Анна Щербакова — с Nike. Это те фигуристки, у которых Косторная регулярно выигрывала на протяжении сезона, окромя чемпионата России, где уступила Щербаковой. Вряд ли бы Алёна оставила этот вопрос без внимания.

Вместе с Плющенко к Косторной пришли и контракты, как и писали в конце июля инсайдеры. Но будет ли от этого польза в спорте? Очень хочется как минимум следующие два года продолжить смотреть на блистающую Алену Косторную, ведь у нее есть все для того, чтобы быть звездой. А после Пекина-2022 она наверняка перестанет быть действующей спортсменкой, как и говорила ранее.

Посмотрим, какой предстанет Алена на контрольных прокатах: что за программы ей поставил Евгений Плющенко на пару с Сергеем Розановым, вернулся ли к фигуристке после карантина долгожданный тройной аксель. Тогда станет более-менее понятно, какие амбиции у Евгения Плюшенко на самом деле и стоило ли вообще Алёнё менять тренера, если профитом от перехода станет только реклама зубной пасты.