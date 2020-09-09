Сын легендарного игрока и тренера Зинедина Зидан Люка Зидан является свободным агентом. Как пишет «Москва.ру», еще одним трансфером, который «Спартак» может оформить — это переход Зидана.

Как пишет издание, практической пользы от такого трансфера будет немного, учитывая блеклые выступления француза с испанским паспортом, но с другой стороны, когда болельщики еще смогут увидеть Зидана в «Спартаке»?

Практической пользы действительно нет — у «Спартака» есть молодой, перспективный, но уже доказавший свою состоятельность голкипер. Речь идет об Александре Максименко, который скоро, безусловно, будет вызываться в сборную России. Нет никакого смысла тратить легионерскую позицию под голкипера сомнительного уровня. Тем более, что в «Спартаке» уже есть вратарь-легионер — примерно того же уровня, что и Лука Зидан. Это Андреа Романьоли.