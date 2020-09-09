Чемпионат России по фигурному катанию 2022, кажется, уже обрел место проведения. Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов сообщил, что предолимпийский турнир примет Северная Столица — и это решение уже согласовано на более высоком уровне.

Как проходили ЧР в Петербурге раньше и какой арене стоит принять этот важный чемпионат в декабре 2021 года? Выбирает Nevasport.

«Ледовый» больше, «Юбилейный» — ближе

Пока неизвестно, на какой площадке пройдут соревнования, однако у Петербурга хорошо готовы две арены: это Дворец спорта «Юбилейный» и «Ледовый дворец».

Из плюсов «Юбилейного»: расположение в центре города. Добираться до станции метро Спортивная будет проще гораздо большему числу болельщиков, чем искать на карте Проспект Большевиков в конце рыжей ветки.

Когда в 2016 году решалось, на какой арене будут проводить матчи чемпионата мира по хоккею, все очень быстро решилось в пользу «Юбилейного»: хоть площадка и меньше, но она располагается в удобной локации, а значит, иностранным и иногородним болельщикам будет проще до нее добираться. От построенного для ЧМ-2001 «Ледового» решили отказаться, тем более, на матчи без участия сборной России ходило не так уж и много болельщиков — решили обойтись ареной поменьше.

Какие же тогда преимущества у «Ледового»? Он больше. Вместимость «Ледового дворца» — 12 500 человек, это почти в два раза больше, чем посадка «Юбилейного».

Интерес же к фигурному катанию в последние годы возрос многократно, и на соревнования с участием топовых российских фигуристов билеты разлетаются если не мгновенно, то очень быстро. Возьмем и статус чемпионата — предолимпийский, градус интереса повышается еще сильнее, ведь на кону путевки на Олимпийские игры в Пекине.

Посмотрим на опыт прошлых лет

За последние 20 лет Петербург принимал чемпионат России по фигурному катанию пять раз: в 2004 и 2005 годах, 2008 и 2009 годах, а также в 2017 году. Первые три раза турнир принимал «Ледовый дворец», а уже в 2010 и 2017 году — комплекс «Юбилейный».

Самым запоминающимся турнирном стал, наверное, предыдущий предолимпийский чемпионат России — в декабре 2017 года на льду «Юбилейного» чемпионкой России стала Алина Загитова, а в тройку призеров попали Алена Косторная и Мария Сотскова. В мужском катании вперед вышли тогда еще молодые звездочки Дмитрий Алиев и Александр Самарин, уступившие по баллам лишь Михаилу Коляде.

В 2021 году развернется не менее яркая борьба что в женском одиночном катании, что в других видах. О поездке на Олимпийские игры многие фигуристы начали говорить как о цели почти сразу после Пхенчхана-2018, а кому-то даже прочат золото несмотря на победы на юниорских турнирах.

«Ледовый дворец» в связи со всеми этими факторами смотрится выигрышнее, на турнире в этом комплексе больше заработает и сама Федерация. Даже если взять в расчёт внезапный поворот в пандемии коронавируса: на стадионе в 12 тысяч человек получится разместить гораздо больше людей, если учитывать рассадку через кресло.

Впрочем, до декабря 2021-го еще чуть меньше полутора лет ожидания… И все может поменяться в любую минуту.