Временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин поддерживает политику действующей власти. В частности, Поветкин доволен президентом России Владимиром Путиным.

«Я считаю, что это сильный человек, серьезный человек. Считаю, что он все правильно делает», — сказал Поветкин в Ютюб-канале Metametrica.

Поветкин добавил, что во многом не разбирается, ему виднее, но это сильнейший человек, который сравним с многими людьми из истории.

Напомним, предыдущий бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта прошел 22 августа, в пятом раунде российский боксер нокаутировал соперника и завоевал титул временного чемпиона WBC, а также почетный пояс WBC Diamond. Почти сразу после победы над Уайтом Поветкин сообщил, что согласен провести бой-реванш.