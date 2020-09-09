Московское «Динамо» заинтересовано в возвращении Александра Овечкина. Об этом пишет Betonmobile.

Как отметил глава пресс-службы клуба Михаил Крваченко, если Александр захочет вернуться в Россию, то «Динамо» сделает игроку хорошее предложение.

Напомним, Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В 2012 году он приезжал в Динамо на пол сезона, когда в НХЛ был локаут. В 2018 году вместе со своим клубом Овечкин выиграл Кубок Стэнли. Его соглашение с американским клубом истекает летом 2021 года.

Овечкин является воспитанником «Динамо», в котором он начинал свою карьеру, выступая с 2001 по 2005 году.