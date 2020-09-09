Хавбек ЦСКА Никола Влашич в это трансферное окно мог перейти в «Зенит». Как сообщает «Спорт-Экспресс», петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорвата 25 миллионов евро.

Самому игроку была положена зарплата в € 4,5 млн в год. Однако армейский клуб, сменивший в этом году принципы развития, отказался от трансфера, а также уговорил полузащитника сборной Хорватии остаться в команде.

Также сообщалось об интересе к Влашичу со стороны «Наполи» и «Барселоны».

Напомним, Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а на следующий год ЦСКА выкупил его за € 15,7 млн. В прошлом сезоне хорват сыграл в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.