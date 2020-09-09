Популярный американский актёр, мастер боевых искусств Чак Норрис выложил видеообращение к жителям Якутска. В нем он поздравил с Днём города и горожан не мусорить, бережнее относиться к природе.

«Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днём рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис», — отметил Норрис.

День города в Якутске будет отмечаться 13 сентября. В этот день городу исполнится 388 лет.

Напомним, 80-летний Чак Норрис приобрёл популярно благодаря роли техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер», сериал выходил с 1993 по 2001 год.