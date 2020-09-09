В Смольном назначили площадки для проведения тренировок и игр чемпионате Европы по футболу в 2021 году (Евро-2020).

На заседании Межведомственного оперативного штаба по подготовке и проведению финального турнира были обсуждены детали соревнования.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все петербургские игры UEFA, как и предполагалось, пройдут на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Тренировочными площадками будут стадион «Петровский» и спортивная база в Зеленогорске.

Также две крупные фан-зоны планируют организовать в центре Петербурга: футбольная деревня на Конюшенной площади и зона публичного просмотра игр на Дворцовой площади.

Евро-2020 должен пройти в июне 2021 года.