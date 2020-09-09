Владелец «Спартака» Леонид Федун практически исключил переход форварда красно-белых Александра Кокорина в «Рому».

По словам Федуна, нет никаких шансов.

«Это пока все бла-бла-бла», — цитирует Федуна Спорт-Экспресс.

Напомним, что накануне в Италии прошла информация о том, что римский клуб рассматривает возможность покупки Кокорина.

Ранее «Спартак» объявил о переходе 29-летнего Кокорина 2 августа. Однако из-за травмы бывший игрок «Зенита» пока так и не дебютировал за красно-белых.