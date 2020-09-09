Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал критику в СМИ после поражения национальной команды от Франции (2:4) в игре Лиги наций.

Ловрен отметил, что сложно написать что-то умное после таких не самых лучших моментов. Но, по словам Ловрена, это все пройдет, команда станет сильнее. Ловрен отметил, что с Португалией было лучше, но снова недостаточно для победы.

«Мы примем критику, но, дорогая пресса, нет нужды добавлять масла в огонь. Сначала мы для вас герои, а потом вы на нас писаете. Мы — люди, а значит, все мы совершаем ошибки иногда», — написал Ловрен в инстаграме.

Обращаясь к партнерам, Ловрен отметил, что вместе команда перенесет этот короткий штормовой периоде и призвал смотреть в будущее с высоко поднятой головой.