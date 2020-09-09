Издание RaceFans опровергло сообщения немецких СМИ о том, что пилот молодёжной программы «Феррари» Мик Шумахер выступит в свободных заездах Гран-при Тосканды Формулы-1.

«Мик сосредоточится на чемпионате Ф-2 в эти выходные и не будет пилотировать болид Формулы-1 во время пятничной тренировки на Гран-при Тосканы, вопреки сообщениям других источников» — гласит сообщение RaceFans в «Твиттере».

Предполагалось, что Мик Шумахер займет место в болиде «Альфа Ромео», однако команда не упоминала имя гонщика в релизе о предстоящем уик-энде.

На данный момент Шумахер идет на втором месте в личном зачете пилотов Формулы-2. После уик-энда в Монце он опередил своего напарника по команде россиянина Роберта Шварцмана. Лидирует британский гонщик Каллум Айлотт, опережающий Мика на пять очков.