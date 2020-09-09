Неожиданно для всех пользователей в твиттере официального аккаунта Assassin’s Creed вышла новость о том, что релиз игры перенесут на 10 ноября, что на 7 дней раньше предыдущей даты релиза. Исторический боевик выйдет одновременно с Xbox Series X и Xbox Series S.

Игра будет поддерживаться на PS4, Xbox и PC, а на PS5 релиз стоит ожидать примерно в конце этого года.

В Assassin’s Creed Valhalla игроки попадут в Англию IX века, во времена внутренних конфликтов и завоеваний. Главному герою игру предстоит вести свой клан вперёд, чтобы обрести новый дом среди королевств Англии. Набеги, захват территорий и многое другое ждёт пользователей уже через месяц 10 ноября.

В игре почти все решения будут иметь последствия и применение силы будет далеко не единственным способом получить желаемое. Расширение влияния, дипломатия и тактика ведения боя тоже будут являться значимой частью сюжетных поворотов в Вальгалле.

А сравнительно недавно агентство ESRB присвоило Assassin’s Creed Valhalla рейтинг «М», означающее минимальный возраст 17+.