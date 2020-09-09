Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев выразил мнение, что тренер Этери Тутберидзе не должна менять свой подход к работе.

«Изменения в свою работу должна вносить не Этери Тутберидзе, а Федерация фигурного катания. Во всех подобных организациях есть правила, которые нельзя нарушать», — заявил Лайшев, слова которого приводит ТНВ.

Говоря об участии Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период», он отметил, что фигуристки уже востребованы даже в столь юном возрасте, хотя по закону им еще нельзя работать. По мнению Лайшева, рекламные контракты или проекты вроде «Ледникового периода» — это эксплуатация детского труда.

Он подчеркнул, что с педагогической точки зрения большие заработки в раннем возрасте — это не очень хорошо для ребенка, но родители заинтересованы в том, чтобы эксплуатировать его.

«Что касается Тутберидзе, она доказала всему миру, что она великий и гениальный тренер. Ей менять нечего. Пусть вокруг нее меняется мир. Как у «Машины времени»: пусть мир прогнется под нас», – сказал Лайшев.