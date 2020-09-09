Гендиректор «Зенита» Медведев: 25 млн за Влашича? Это не соответствует действительности

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что петербуржцы хотят усилиться полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.

Ранее в СМИ появилась информация, что москвичи отказались продавать 22-летнего футболиста за 25 миллионов евро.

«25 миллионов за Влашича? Это не соответствует действительности. Не было никаких переговоров и предложений», — сказал Медведев, слова которого приводит Sport24.