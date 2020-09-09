Гендиректор «Зенита» Медведев: 25 млн за Влашича? Это не соответствует действительности

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что петербуржцы хотят усилиться полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.
Ранее в СМИ появилась информация, что москвичи отказались продавать 22-летнего футболиста за 25 миллионов евро.
«25 миллионов за Влашича? Это не соответствует действительности. Не было никаких переговоров и предложений», — сказал Медведев, слова которого приводит Sport24.
Напомним, Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а на следующий год ЦСКА выкупил его за 15,7 миллионов евро. В прошлом сезоне хорват сыграл в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
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