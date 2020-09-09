Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав, известный российским болельщикам выступлением за московский ЦСКА, признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам августа.

Как сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги страны, в опросе приняли участие тренеры команд чемпионата. Вагнер Лав набрал 14 очков. В минувшем месяце бразильский форвард оформил дубль в матче против «Ордабасы» в седьмом туре чемпионата. На данный момент «Кайрат» идет на первой строчке турнирной таблицы, набрав 18 очков.

Лучшим тренером Премьер-лиги в августе стал наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский

Напомним, сейчас Вагнеру Лаву 36 лет, большую часть карьеры он провел в московском ЦСКА, где играл с 2004 по 2012 год с перерывами.

Ранее бразилец рассказал о том, чем его впечатлил Казахстан.