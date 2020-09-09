Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась с контрольных прокатов, которые состоятся 12-13 сентября в Москве.

Как сообщает ФФККР, фигуристка не примет участие в мероприятии.

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — цитируются слова спортсменки.

Напомним, в декабре прошлого года Загитова объявила о приостановке карьеры и после этого не выходила на соревновательный лед. В нынешнее межсезонье спортсменка тренировалась со сборной России в Новогорске. Когда появились списки первых участников этапов Кубка России, которые станут отборочными к чемпионату страны, фамилии Загитовой в них не было. В ФФККР отметили, что Алина примет решение о своем участии в соревнованиях после контрольных прокатов.

Ранее стало известно, что Загитова выступит в роли ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период» на Первом канале.