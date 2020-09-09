Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила свое решение о пропуске контрольных прокатов, которые состоятся 12-13 сентября в Москве.

Как сообщает Федерация фигурного катания России (ФФККР), спортсменка хочет сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — приводит слова Загитовой сайт ФФККР.

Напомним, пока неизвестно, выступит ли Загитова на этапах Кубка России в сезоне-2020/21, которые станут отборочными к чемпионату страны. Алина не соревнуется с декабря прошлого года, она взяла паузу в карьере.