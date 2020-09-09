В обозримом будущем возможен ли вариант, что президентом УЕФА будет россиянин?

«А почему бы и нет? Словенец Чеферин же стал главой союза», — ответил на этот вопрос руководителя РПЛ Сергея Прядкин в 2018 году.

Прядкину ли не знать, что претендовать на любой пост в УЕФА Россия пока не может чисто технически. В УЕФА от нашей страны пока нет человека, который был бы членом исполкома. А если ты не являешься членом исполкома, значит не можешь претендовать на более высокие должности.

Напомним, что в 2011 года по март 2015-го членом исполкома УЕФА являлся тогдашний президент РФС Сергей Фурсенко. Затем РФС решил не выдвигать своего кандидата на выборы. Так Россия лишись своего представителя в руководящих органах Союза европейских футбольных ассоциаций.

Напомним, Исполнительный комитет — это высший исполнительный орган УЕФА. Он состоит из президента и 16 других членов, избранных Конгрессом УЕФА. До Фурсенко в период 1994–2009 годах в исполком УЕФА входил самый долговечный глава РФС Вячеслав Колосков

Почему же РФС решил не бороться за место в исполкоме УЕФА? Здесь есть несколько причин. Наверняка сыграли свою роль российские санкции Евросоюза. Во всяком случае, санкции точно являются одной из причин, почему человек из России не будет занимать руководящей должности в УЕФА.

Но главная причина отсутствия «своего» человека в исполкоме УЕФА — чехарда внутри власти. А ведь членом исполкома должно быть руководящее лицо внутри российского футбола.

Николай Толстых не вызывал доверия и имел очень шаткие позиции на должности президента РФС. Сменивший его Виталий Мутко уже скоро был отстранен от футбола из-за скандала с допингом. Затем в РФС пришел период безвременья, когда организацию лишь формально возглавляли Сергей Прядкин и Александр Алаев. Наконец, совсем недавно Александр Дюков взошел на свой пост.

За период с его назначения прошло немного времени — Дюков разбирался с тем хозяйством, которое ему досталось. Вполне возможно, на ближайших выборах членов исполкома президент РФС представит свою кандидатуру.