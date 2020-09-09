Нападающий Илья Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

В минувшем сезоне 19-летний форвард выступал за СКА-1946. В его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. Хоккеист отказался от вскрытия пробы В и был отстранен на четыре года.

Отмечается, что экс-форвард СКА-1946 стал не единственным игроком, провалившим допинг-контроль. Также на нарушении антидопинговых правил попалась хоккеистка ЖХЛ Мария Тюганкина, выступающая за уфимскую «Агидель». В ее пробе обнаружен фуросемид, внесенный в список запрещенных веществ. Спортсменка признала свою вину и была дисквалифицирована на 8 месяцев.

Напомним, Илья Алтыбармакян — брат форварда системы «Чикаго» Андрея Алтыбармакяна.