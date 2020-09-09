Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал снятие олимпийской чемпионки Алины Загитовой с контрольных прокатов. Он призвал с пониманием отнестись к решению спортсменки.

«Конечно, жалко, что она не выступает. У неё есть очень интересная короткая программа. По крайней мере я сужу по тому, что я видел. Поэтому испытываем спортивную грусть из-за этого решения — сняться с контрольных прокатов», — сказал Коган, слова которого приводит ФФККР.

Напомним, о решении Загитовой пропустить контрольные прокаты стало известно в среду, 9 сентября. Как сообщает сайт ФФККР, спортсменка решила сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.