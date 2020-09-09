Американские фигуристы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, выступающие в танцах на льду, в новом сезоне будут исполнять произвольную программу под музыку композитора Людовико Эйнауди «Доктор Живаго».

В минувшем сезоне Каррейра и Пономаренко выступили на двух этапах Гран-при — в США на Skate America и в Японии на NHK Trophy, оба раза пара заняла шестое место и не отобралась в финал серии.

Кроме того, в сезоне-2019/20 американский дуэт выиграл турнир серии «Челленджер» Asian Open, а также занял третье место на Nebelhorn Trophy и второе — на U.S. International Figure Skating Classic.