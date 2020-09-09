Российский состав HellRaisers теряется ещё одного игрока, об этом сообщила организация на своей официальной странице вконтакте. Ярослав Найдёнов принял решение взять перерыв в киберспортивной карьере. Кто именно будет новым игроком в составе пока неизвестно.

«Ярослав очень крутой игрок, и, в первую очередь, человек. Приятно работать, когда у вас совпадают моральные и жизненные ценности. Уверен, что Ярославу удастся вернуться в строй, и мы вместе пройдём на следующий TI, а дальше — больше. Удачи, Ярослав! Спасибо, что был частью нашей стаи, стаи HellRaisers», — прокомментировал уход Ярослава СЕО HellRaisers Алексей «Magician» Слабухин.

Последним турниром для игрока в HellRaisers стала Omega League Dota 2: Europe Divine Division, где коллектив после отличного старта во время группового этапа, потерялся в плей-офф стадии и занял всего 7-8 место, разделив его с командой Lil OmegaLil.

Напомним, что в середине лета ростер покинул Владимир RodjER Никогосян, а спустя месяц Александр Nix Левин так же взял перерыв от киберспортивной сцены.