В рамках группового этапа ESL Pro League Season 12 Europe прошёл матч между Complexity и Spirit, занимающими 6 и 18 место в рейтинге HLTV соответственно. По исходу события «звёздочки» одержали победу со счётом 2:1 и заняли первое место в группе В с девятью очками и тремя победами.

Пик команды Spirit Overpass без каких-либо проблем ушёл европейской команде, а вот на своём пике у коллектива возникли проблемы с защитой на Nuke и «драконы» выиграли со счётом 14-16. Десайдер Mirage прошёл практически полностью под диктовку победителей.

По ходу матча сильно выделялись датчанин Бенджамин blameF Бремер, закончивший матч с рейтингом 1.48 и KD 73-41, и болгар Валентин poison Васильев с рейтингом 1.30 и KD 65-47.

У российского коллектива игра совсем не строилась и четверо киберспортменов остались с минусовой статистикой, только Артём iDISBALANCE Егоров сыграл в небольшой плюс.

Spirit теперь занимают шестое место в группе и имеют всего одну победу и два поражения. 7 и 8 место занимают NiP и FaZe, имеющие 0 очков.