Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась новой фотографией.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала снимок с прогулки. «В день, когда была сделана эта фотография, было солнечно», — написала Евгения и отметила, что автором кадра является известный певец Кристиан Костов.

Напомним, на данный момент Медведева находится в Москве и временно тренируется в ЦСКА под присмотром Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Брайан Орсер и Трейси Уилсон контролируют подготовку спортсменки по видеосвязи.

12 и 13 сентября Медведева должна выступать на контрольных прокатах, которые будут проходить в «Мегаспорте».