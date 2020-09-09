Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

По словам Медведева, к матчам с соотечественниками он готовится так же, как и к другим соперникам.

«Один представитель России гарантированно в полуфинале — это круто. Конечно, играя с соотечественником, ты всегда жалеешь, что это не финальный матч. В случае с Рублёвым так сложилась сетка, поэтому, надеюсь, мы покажем хороший теннис», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

Напомним, матч 1/4 финала US Open состоится сегодня, 9 сентября, и начнется не ранее 21:00 по московскому времени. В четвертом круге Рублев выбил из борьбы итальянца Маттео Берреттини, Медведев оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо.