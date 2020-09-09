В рамках регулярного чемпионата КХЛ сегодня, 10 сентября, состоятся два матча: новосибирская «Сибирь» на своем льду примет московский ЦСКА, а пекинский «Куньлунь Ред Стар» на выезде сыграет с «Барысом».

Матч «Сибирь» — ЦСКА начнется в 15:30 по московскому времени. Новосибирский клуб отыграл три матча в рамках нового сезона и во всех трех потерпел поражения — от «Авангарда», «Торпедо» и «Северстали». ЦСКА проиграл первый матч «Ак Барсу», затем обыграл «Сочи» и «Барыс».

Встреча «Барыса» с «Куньлунем» стартует в 16:30 мск. Казахстанский клуб имеет одну победу и два поражения, «Куньлунь» не выиграл еще ни разу. Команда из Нур-Султана обыграла рижское «Динамо», затем проиграла минскому «Динамо» и ЦСКА. Пекинцы в выездной серии уступили «Металлургу», «Трактору» и «Автомобилисту».