«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс» начали второй матч финальной серии Восточной конференции. Игра проходит в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плейс», команды вышли на лед в 03:00 по московскому времени.

После первого матча «Тампа» ведет в серии, предыдущая игра завершилась разгромной победой со счетом 8:2.

Победитель серии выйдет в финал Кубка Стэнли, где встретится с лучшей командой Западной конференции: это будет либо «Вегас Голден Найтс», либо «Даллас Старз». Сейчас счет в их серии равный — 1-1.