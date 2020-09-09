Бестемьянова: На месте Загитовой я бы закончила со спортом и занялась другими вещами

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
«Алина взрослая девушка и может принимать собственные решения. На её месте я бы закончила со спортом и занялась другими вещами, которых в жизни очень много: шоу, выступления, учёба», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит «Чемпионат».
Экс-спортсменка подчеркнула, что Загитова может добиться еще очень многого. В спорте Алина уже завоевала всё, о чем можно было мечтать, отметила Бестемьянова.
Напомним, о решении Загитовой пропустить контрольные прокаты стало известно в среду, 9 сентября. Как сообщает сайт ФФККР, спортсменка решила сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.
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