Бестемьянова: На месте Загитовой я бы закончила со спортом и занялась другими вещами

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

«Алина взрослая девушка и может принимать собственные решения. На её месте я бы закончила со спортом и занялась другими вещами, которых в жизни очень много: шоу, выступления, учёба», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит «Чемпионат».

Экс-спортсменка подчеркнула, что Загитова может добиться еще очень многого. В спорте Алина уже завоевала всё, о чем можно было мечтать, отметила Бестемьянова.