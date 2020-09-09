Вторая ракетка России Андрей Рублев поделился мнением о дисквалификации сербского теннисиста Новака Джоковича с US Open за попадание мячом в судью.

Рублев посочувствовал Джоковичу, но отметил, что нет смысла говорить о личном мнении, так как существуют четкие правила, предусматривающие дисквалификацию с турнира в случае нанесения вреда судьям или болбоям.

«Все видели, что Новак сделал это случайно, он не хотел этого, всё произошло на эмоциях. Просто так неудачно сложились обстоятельства», — сказал Рублев в интервью Eurosport.

Россиянин добавил, что ситуация могла бы сложиться иначе, если бы Новак отправил мяч на трибуны.

«Даже если бы он попал в судью и она не подала никакого вида, Новак играл бы дальше. То, что он попал именно в такое место, судья упала, ей было тяжело дышать, вызвали медиков… Просто не повезло», — заявил Рублёв.

Сегодня Рублев сыграет со своим соотечественником Даниилом Медведевым в четвертьфинале US Open.