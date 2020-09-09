Групповой этап ESL Pro League Season 12 идёт полным ходом и каждая команда имеет шанс побороться за первенство на турнире. Сегодняшняя встреча между шведами из NiP, занимающими 10 место в рейтинге HLTV и mousesports закончилась в пользу hampus и компании.

Пик «мышек» Nuke прошёл достаточно гладко и, хоть Ninjas in Pyjamas и были близки к полноценному камбеку, ropz и karrigan дотащили карту на своих плечах. Mirage же прошёл под диктовку шведов и mousesports смогли взять всего 4 раунда за обе стороны.

На Train обе команды не отпускали соперника в далёкое преимущество и обе стороны закончились со счётом 7:8 и командам предстояло решить всё на овертаймах. В конечном итоге NiP всё-таки додавили своих соперников и выиграли последнюю карту со счётом 19-17.

Хуже всех в сегодняшней встрече отыграл Bymas, завершивший своё выступление с KD 34-62, а лучших игрока оказалось целых 4, причём 3 из них из одной команды. Twist, REZ, nawwk и сильнейший игрок ropz закончили bo3 с хорошим плюсом для себя.

Ninjas in Pyjamas отпраздновали свою первую победу, а mousesports вкусили пилюлю первого поражения. Именно поэтому шансы всех команд группы B уровнялись, и каждая имеет шанс на выход в плей-офф стадию.